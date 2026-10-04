Lazio, Maestrelli: "Gattuso è carico. Mi ha ripetuto più volte che..."

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Massimo Maestrelli. Il figlio dell'allenatore della Lazio vincitore dello Scudetto nel 1974 ha raccontato del suo incontro con Gattuso, una vecchia conoscenza degli anni '90.

"Gattuso lo conosco dal 1996, lui giocava nella primavera del Perugia e lo conoscemmo perché seguivamo Materazzi. Dopo le partite venivano a casa nostra a mangiare, Marco Materazzi era laziale sfegatato, una sera volevano andare a vedere il derby Materazzi e Gattuso e gli avevamo dato le nostre tessere, quindi Gattuso ieri la prima cosa che mi ha detto è questa. Questa è una cosa bellissima, come se ci fosse un disegno, Gattuso è una sfumatura bellissima, per ora siamo primi in classifica e ci godiamo il mister".

"Nel mio messaggio social ho scritto che il mister non è solo ringhio, poi nel calcio sono i calciatori a dover fare la differenza ma Gattuso l’ho visto bene e molto carico. Sarri era veramente un uomo di campo, privilegiava la tecnica e non il rapporto personale con i giocatori, Gattuso lavora tanto con la testa dei giocatori, parla con tutti e cerca di capire i loro problemi, privilegia l’aspetto personale. Baroni era una via di mezzo tra i due. Pur capendo le motivazioni del pubblico e ritenendo sacrosanta e libera ogni decisione, Gattuso me lo ha ripetuto tante volte che anche per lui uno stadio senza gente rattrista tanto i giocatori".