Lazio, Immobile torna sull'addio: "Mi stavano accompagnando alla porta..."
04.10.2026 11:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ciro Immobile ha parlato anche del suo ultimo periodo alla Lazio e delle modalità con cui si è concretizzato l'addio che lo ha portato al Besiktas:
"Mi stavano accompagnando alla porta dandomi la mano, alla fine quella stessa mano l’ho alzata io e sono andato via, ma giuro che fino alla fine tra me e Lotito c’è stato un rapporto padre-figlio. Quindi il dispiacere era doppio: ho aperto la porta, ho tolto imbarazzi".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.