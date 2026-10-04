Lazio, Immobile torna sull'addio: "Mi stavano accompagnando alla porta..."

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ciro Immobile ha parlato anche del suo ultimo periodo alla Lazio e delle modalità con cui si è concretizzato l'addio che lo ha portato al Besiktas:

"Mi stavano accompagnando alla porta dandomi la mano, alla fine quella stessa mano l’ho alzata io e sono andato via, ma giuro che fino alla fine tra me e Lotito c’è stato un rapporto padre-figlio. Quindi il dispiacere era doppio: ho aperto la porta, ho tolto imbarazzi".