Lazio, Motta in corsa per il Gentleman Awards: i dettagli
05.10.2026 20:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Edoardo Motta è in corsa per il Gentleman Awards 2025/2026, il prestigioso riconoscimento assegnato ai giocatori che si distinguono in campo per lealtà e correttezza sportiva.
Il portiere della Lazio è, infatti, uno dei quattro calciatori rimasti a contendersi la "torretta d'oro" di San Siro, insieme a Federico Dimarco, Luka Modric e Manuel Locatelli.
La rivelazione del vincitore avverrà durante la cerimonia della 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.