Lazio, Motta in corsa per il Gentleman Awards: i dettagli

05.10.2026 20:00 di  Francesco Montano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Motta in corsa per il Gentleman Awards: i dettagli
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Edoardo Motta è in corsa per il Gentleman Awards 2025/2026, il prestigioso riconoscimento assegnato ai giocatori che si distinguono in campo per lealtà e correttezza sportiva. 

Il portiere della Lazio è, infatti, uno dei quattro calciatori rimasti a contendersi la "torretta d'oro" di San Siro, insieme a Federico Dimarco, Luka Modric e Manuel Locatelli.

La rivelazione del vincitore avverrà durante la cerimonia della 31esima edizione del Premio Gentleman Fair Play, in programma nella serata di mercoledì 7 ottobre presso la Scuola Militare Teuliè di Milano.

Francesco Montano
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Francesco Montano
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.