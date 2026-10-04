Calciomercato | Le cifre dell’acquisto di Przyborek: quanto è costato alla Lazio
04.10.2026 21:30 di Paolo Verdi
Spazio praticamente nullo dal suo arrivo a gennaio per Adrian Przyborek. Il polacco, acquistato dal Pogon Szczecin, è al momento ai box per un problema muscolare ma Gattuso, come aveva già fatto Sarri, non sembra per ora prendere particolarmente in considerazione il diciannovenne. Che, come svelato dal bilancio pubblicato dalla Lazio, ha firmato un contratto di cinque anni dopo essere stato acquistato per la cifra di 5,434 milioni di euro.