Lazio, Dominguez cresce (ancora): com'è iniziata la seconda stagione a Zagabria

Che la difesa fosse il reparto che sarebbe stato rivoluzionato più di tutti non era di certo un segreto. Alessio Romagnoli era in uscita da gennaio, anche per Mario Gila la cessione era nell'aria, su Patric e Samuel Gigot non si poteva fare affidamento visti i continui problemi fisici.

Alla fine è rimasto il solo Oliver Provstgaard. Al suo fianco, si sono aggiunti Josip Sutalo, Danilho Doekhi e Diogo Leite. Ma durante la sessione estiva di calciomercato si sono susseguiti numerosi nomi. Uno su tutti, quello di Sergi Dominguez. Il talento spagnolo, classe 2005 ed ex Barcellona, sembrava a un passo dalla Lazio già a inizio luglio. Era solo una questione di tempo, tra slot da liberare e i playoff di Champions League della Dinamo Zagabria che Dominguez voleva affrontare per non tradire il club croato.

Alla fine non se n'è fatto più nulla, non è stato trovato nessun accordo. Negli ultimi giorni di mercato sembrava potesse trasferirsi in Arabia Saudita, ma ha scelto di rimanere a Zagabria. Sarà solo questione di tempo, il futuro di Dominguez sarà roseo. Sfrutterà questa seconda stagione per proseguire con la sua crescita e già l'inizio di stagione da protagonista promette bene: la Dinamo Zagabria è prima in classifica e Dominguez è un titolare indiscusso.