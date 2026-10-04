Lazio, Stramaccioni elogia Frattesi: "È un giocatore completo!"

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Ai microfoni de Il Messaggero, l'ex tecnico e oggi opinionista Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Tra i singoli della rosa azzurra ha parlato soprattutto di Davide Frattesi, centrocampista della Lazio. Di seguito le sue parole: "Ero convinto che uno dei punti chiave per il ct fosse individuare velocemente l’alchimia del terzetto di centrocampo. Non parlo di individualità ma di caratteristiche. Tonali è completo, ha grande esperienza internazionale e come lui Barella. Fagioli è un play che gioca protetto da mezzala senza compiti difensivi estremi, e un terzo centrocampista, Frattesi, completo abile sia nel palleggiare che nell’attaccare gli spazi. Un’identità precisa e riconoscibile che genera qualità e voglia di controllare il gioco, al di là del nome dei giocatori".