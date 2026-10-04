Italia, Barella: “Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo. E voglio fare più gol”

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Alla vigilia della gara contro la Turchia a Bologna, il centrocampista dell’Inter e dell’Italia Nicolò Barella ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Questo nuovo modo di giocare, meno da assaltatore, le allungherà la carriera? Come si sta trovando?

"Spero che me la allunghi (ride, ndr). Non sono vecchio, ma ho un po' di partite sulle gambe e ho dovuto impare a gestire meglio il mio corpo. Giocando 70 partite all'anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più. L'unica cosa è che in Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista".

Cosa vi sta dando Mancini?

"Uno dei pregi del mister è quello di far vivere con serenità noi giocatori. In questi anni abbiamo vissuto esperienze pesanti e non positive, soprattutto io, Donnarumma e Bastoni. Il mister ci ha chiesto di ritrovare l'entusiasmo e penso che ci stiamo riuscendo perché altrimenti una partita come quella di Francia non la recuperi e non cerchi addirittura di ribaltarla".

Sarà un vantaggio affrontare la Turchia senza Calhanoglu?

"Hakan è un campione che ho imparato a conoscere prima da avversario e poi da compagni. È un leader e sarà un'assenza importante, ma ci sono altri giocatori temibili. La Turchia è ferita dagli ultimi risultati e vorrà fare sicuramente bene"

Le è piaciuta questa lunga sosta per le Nazionali?

"Non so quale sia meglio. La cosa positiva è che si ha più tempo per lavorare e immagazzinare le idee del mister, però si torna tardi, le trasferte sono lunghe e si gioca ogni due giorni. Va tenuto conto anche di questo"