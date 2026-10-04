Lazio, Gattuso sul derby: "Poi ci penseremo. Stare davanti alla Roma..."
Intervenuto al Festival dello Sport di Trento durante il panel “Non mollare mai”, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha affrontato il tema del derby contro la Roma. Di seguito le sue parole:
“Il derby? Quando sento i miei ragazzi parlarne, o altri tra magazzinieri o fisioterapisti, li stoppo subito. Ancora ci sono partite importanti, poi ci penseremo quando arriverà e ne parleremo. Stare davanti alla Roma? Non conta nulla. Prepariamo bene la partita con il Monza. Veniamo da una lunga sosta anomala, siamo stati a Formello con pochi giocatori di movimento. Non vedo l’ora che tornino tutti, il Monza va a mille all’ora. I miei precedenti con Juric non sono buoni, ricordo Napoli-Verona su tutti, se vincevamo arrivavamo secondi e invece siamo arrivati quinti. È stata una mazzata incredibile".