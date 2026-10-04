Di Canio: "La rivalità con la Roma è tosta. I tifosi della Lazio mi hanno..."
04.10.2026 15:00 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport durante il Festival dello Sport di Trento, Paolo Di Canio è tornato a parlare di Lazio, della rivalità con la Roma e dell'amore che sente ancora oggi dai tifosi. Di seguito le sue parole:
"Rivalità più sentita? Ho vissuto quella di Roma che è la più tosta, non si limita al giorno del derby ma all'anno intero, c'è un confronto quotidiano che è duro. In quale campionato mi sono sentito più amato? Nascendo laziale e giocando con la Lazio, dico che i tifosi laziali mi hanno amato, poi odiato, poi di nuovo amato, però mi ricordano con affetto ovunque sono andato, soprattutto quando torno in Inghilterra al West Ham mi fanno sentire un grande affetto".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.