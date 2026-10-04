Lazio, Di Canio su Frattesi: "Ora è completo. Si butterebbe nel fuoco per Gattuso"

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia, l'ex centravanti della Lazio, Paolo Di Canio, si è soffermato sull'evoluzione di Davide Frattesi, che tanto bene sta facendo da quando è tornato nella Capitale, sia con la maglia della Lazio che con quella della Nazionale. Di seguito le sue parole:

"Frattesi può essere anche un centrocampista atipico per capacità di creazione e organizzazione davanti alla difesa. Secondo me è un giocatore che si è completato. Negli anni all'Inter ha anche sofferto, perché la squadra voleva controllare e dominare il gioco e lui non è stato sempre protagonista o titolare. Però ha assorbito quei concetti e oggi può giocare davanti alla difesa, combinare con i compagni, inserirsi e andarsi a prendere lo spazio per concludere. Un giocatore così lega la difesa all'attacco: da centrocampista si inserisce, va avanti e poi ritorna, in modo perpetuo. Ma c'è anche l'entusiasmo che porta in un periodo ancora delicato".

Infine sul legame tra Frattesi e Gattuso: "Ama il mister e si butterebbe nel fuoco per lui. Quell'energia che l'allenatore trasmette in allenamento, lui la porta in campo e la comunica agli altri. In più, fa la differenza con le sue qualità: può diventare un giocatore simbolo".