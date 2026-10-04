Calciomercato Lazio | Ecco quanto è costato Taylor: le cifre complete
04.10.2026 14:30 di Paolo Verdi
Si è preso subito la Lazio dal suo arrivo, prima con Sarri e ora con Gattuso: c’è Kenneth Taylor tra le principali certezze biancocelesti. L’olandese è arrivato a gennaio dall’Ajax firmando un contratto di cinque anni, ma quanto è costato alla Lazio? A svelarlo è il bilancio pubblicato dal club, che evidenzia come il centrocampista sia arrivato a Formello per una cifra pari a 17,248 milioni di euro.