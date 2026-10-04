Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Il nome di Totti schiaccia la mia persona"
04.10.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La prima puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa e le sorprese non sono di certo mancate. Non solo la vittoria di Aurora Ramazzotti ma, a prendersi la scena, ci ha pensato anche la dolce metà di Totti Noemi Bocchi. La sua esibizione ha convinto giuria e pubblico tanto che la Bocchi, in coppia con Giovanni Pernice, ha ottenuto anche un tesoretto di 16 punti extra... <<< NOEMI BOCCHI >>>
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