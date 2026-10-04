WOMEN | Lazio, Grassadonia a LSC: “Sconfitta che non ci sta ma la strada è giusta”

WOMEN | Lazio, Grassadonia a LSC: “Risultato bugiardo ma la strada è giusta”

Al termine della sconfitta nel derby contro la Roma ai microfoni del club è intervenuto l’allenatore della Lazio Women. Queste le parole di Gianluca Grassadonia: “Io posso solo fare i complimenti alla mia squadra per una grande partita con grande intensità. Abbiamo tolto respiro alla Roma e abbiamo avuto una palla per passare in vantaggio, poi la squadra ha fatto molto bene. La strada è questa, c’è da continuare a lavorare. Il risultato è bugiardo e dobbiamo lavorare sui particolari avendo preso secondo e terzo gol su rimessa laterale nostra. Lì bisogna migliorare però è stata una grande partita”.

“La Roma è una squadra di grande qualità, se vai a prenderle uomo contro uomo ti fanno correre. La maggior parte del possesso è stata loro, però la squadra ha fatto bene giocando con spirito, rabbia e determinazione. Guardiamo il avanti con grande fiducia, secondo me è sconfitta che non ci sta ma la squadra ha reagito bene. Continuiamo così”.

“L’FVS? Per me era rigore perché il braccio è largo e la palla si ferma. Dopo quella abbiamo avuto una grande occasione con Noemi (Visentin, ndr), una palla dove Baldi è uscita a vuoto. Però la squadra è stata in partita e ha pressato alta, ha corso. Dobbiamo migliorare la gestione della palla, abbiamo tante giovani e oggi ha esordito Consolini che è con noi da quattro giorni. Al momento siamo anche un po’ in emergenza ma andiamo forte con quelle che abbiamo e arriveremo sicuramente all’obiettivo”.

“Ora con la sosta perderemo qualche ragazza in nazionale, altre saranno ferme ancora qualche settimana. Siamo poche, ma quelle che siamo devono avere questo spirito qua, questa personalità è questa aggressività. E migliorare in alcune cose che oggi ci sono costate care”.