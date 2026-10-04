NEWS | Sofia Goggia rivela: "Ho preso il Chikungunya e il Parvovirus B19"

04.10.2026 12:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Sofia Goggia rivela: "Ho preso il Chikungunya e il Parvovirus B19"

Sofia Goggia sta ancora combattendo per mettersi alle spalle in maniera definitiva quanto accaduto durante la preparazione in Argentina. Come noto la sciatrice è stata costretta a tornare in Italia in anticipo a causa di due virus molto rari che ha contratto in Sudamerica. A raccontarlo è proprio la Goggia, ospite del Festival dello Sport di Trento... <<< SOFIA GOGGIA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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