Ex Lazio | Pedro con Infantino a Hong Kong per l'iniziativa FIFA Boots For All
04.10.2026 13:00 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Pedro Rodriguez ha presenziato insieme a Gianni Infantino e Dimitar Berbatov al Training Center della Federazione calcistica di Hong Kong, China per partecipare all'iniziativa FIFA Boots For All, un programma inaugurato a marzo di quest'anno, che prevede la fornitura gratuita di scarpini rivolta ai bambini svantaggiati in tutto il mondo.
L'ex calciatore della Lazio ha incontrato i bambini e i ragazzi dell'U-15 di Hong Kong, per assistere in seguito alla finale della FIFA ASEAN Challenge Cup vinta proprio dalla Nazionale di Hong Kong contro la Cambogia al Kai Tak Stadium.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.