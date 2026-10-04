Lazio, Gattuso elogia Gasperini. Poi annuncia: "Andremo a cena insieme"

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Gennaro Gattuso ha elogiato il collega Gian Piero Gasperini, rivale sul campo e in città, al Festival dello Sport di Trento. Non importa che siedano rispettivamente sulle panchine di Lazio e Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Gasperini? Al di là del grandissimo allenatore che è, nei miei momenti difficili è sempre stato presente. Mi chiamò quando ero al Milan. Mi disse di tenere duro, che gli piaceva come giocavamo. È sempre stato presente. Ci somigliamo un po', siamo caratteri forti. Con me ha sempre avuto momenti positivi. Andremo a cena insieme 100%, è un onore, Gasperini dopo Sacchi fa parte di quella categoria di allenatori... Ha portato qualcosa di nuovo. Tanti miei colleghi proviamo a fare quello che fa lui ma difficilmente ci riusciamo. Ha portato sicuramente un cambiamento”.