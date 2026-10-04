Juve Stabia, De Vito: "Ottima gara contro la Lazio. Oltre al risultato..."
04.10.2026 15:30 di Simone Locusta
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
A margine del match amichevole tra Lazio e Juve Stabia, il Responsabile dell'Area Tecnica dei campani Enzo De Vito ha commentato la sfida. Di seguito le sue parole:
"È stata un'ottima gara. Mi interessava molto chiudere questo mini ritiro evitando infortuni ed evitando soprattutto che si potessero avere problemi di natura fisica, poi mi interessava avere amichevoli importanti, e quella contro la Lazio parla da sé. Oltre al risultato centrato, la squadra si è espressa bene, si sono visti tutti i dettami di gioco del tecnico: speriamo sia un'iniezione di fiducia per ripartire ora al meglio. Noi dobbiamo pensare al campo per portare a casa l'obiettivo primario della salvezza".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.