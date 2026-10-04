Lazio | Floriani, si stringe per il rinnovo: nuovo incontro a Formello

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Passi avanti verso il rinnovo. Nel futuro di Floriani c’è la Lazio: a Formello questa mattina è andato in scena un nuovo incontro con l’entourage del terzino per trovare l’intesa sugli ultimi dettagli. Dovrebbe firmare un quinquennale, con un adeguamento significativo del suo stipendio. Attualmente percepisce circa 150mila euro, dopo la firma arriverà a prendere mezzo milione a salire. Il suo ingaggio aumenterà quindi con il passare degli anni, sintomo di quanto la società creda nel suo percorso di crescita e nelle sue potenzialità.

Fin qui, da Bologna in poi, è stato sempre titolare. L’infortunio di Marusic alla prima giornata gli ha aperto la strada sulla fascia destra: Gattuso non ha esitato a dargli fiducia e lui non è più uscito dal campo. È stato proprio il tecnico a volevo valutare in estate dopo il suo ritorno dal prestito alla Cremonese. Aveva giocato poco, senza continuità, in una stagione complicata poi terminata con la retrocessione dei grigiorossi. Sì è ripresentato a Formello in ritiro e Rino l’ha subito buttato dentro.

Ora rappresenta il futuro della Lazio, che lo blinderà per i prossimi anni prolungando la scadenza attuale al 2028. Nelle scorse settimane, il diesse Fabiani l’aveva preso a modello come elemento delle giovanili arrivato in prima squadra: “Per tanti anni si è parlato del settore giovanile, oggi c'è Floriani e pochi lo sottolineano. L'abbiamo svezzato nelle giovanili, si è fatto le ossa e Gattuso ora l'ha messo nell’undici titolare”. E così sarà nei prossimi anni. La firma è dietro l’angolo: Floriani resta alla Lazio.