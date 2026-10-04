"Mi manca lo stadio pieno, stiamo soffrendo": Gattuso e la protesta dei tifosi

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Protagonista al Festival dello Sport di Trento, Gennaro Gattuso ha parlato della protesta dei tifosi della Lazio contro la società e dell'Olimpico vuoto per le partite in casa. Di seguito il suo pensiero: “Stadio pieno? Mi manca. L’ho già detto, per me il calcio senza tifosi… Avete capito, non è calcio. I tifosi sono una componente importante nel gioco, ti incitano e ti fanno tirare fuori qualcosa di più. Giocare in uno stadio vuoto non è calcio. In questo momento stiamo soffrendo a non avere tifosi in uno stadio che ci danno una mano”.