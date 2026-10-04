Lazio, Gattuso sicuro: "Solo Nuno Mendes è ai livelli di Tavares!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente Festival dello Sport di Trento, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato dell'inizio di stagione di Nuno Tavares soffermandosi sulle sue qualità. Di seguito ciò che ha detto: “Nuno Tavares? C’è solo uno ai suoi livelli, che è Nuno Mendes. È un giocatore che ha tutto, poi non ha dato continuità alla sua carriera. All’inizio non è stato rosa e fiori, ci sono stati momenti di tensione e non solo con lui. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso diverso, ero più scarso degli altri. Fatico a sopportare chi ha talento e lo butta”.