Il Trapani di Antonini batte la Reggina di Lotito: decide Jallow
04.10.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Prima sconfitta per la Reggina di Lotito in Serie D. A trionfare è il Trapani di Antonini, grande tifoso della Lazio. Decide un gol di Jallow (1-0), ma il risultato poteva essere decisamente più pesante vista la quantità di occasione create. La Reggina resta così ferma a quota 15 punti in classifica; il Trapani, invece, lascia il segno 'meno' della penalità e sale a 1.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.