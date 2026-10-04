Italia, Mancini annuncia: “Kean torna a casa! Ecco chi giocherà…”

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Alla vigilia della quarta giornata di Nations League contro la Turchia, il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni: "Domani sarà una gara tosta. Lì siamo stati bravi noi a prendere la gara di petto, ora dipenderà da noi ma non sarà scontata. Kean purtroppo non ha recuperato, torna a casa stasera. Potrebbe iniziare Scamacca, abbiamo diverse soluzioni".

"Per noi la cosa importante era quella di dare ai ragazzi solidità e credere in loro stessi, solo attraverso questo possono migliorare. Piano piano ci stiamo riuscendo, poi se arrivano i risultati naturalmente fa piacere".