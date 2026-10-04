Gattuso su Frattesi: "Scegliere la Lazio è stato incredibile. Ecco cosa gli ho detto"

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Durante il panel "Non mollare mai" al Festival dello Sport di Trento, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato di Davide Frattesi, del suo arrivo alla Lazio e del loro rapporto già dai tempi della Nazionale. Di seguito le sue parole:

“Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. Quei giorni di raduno gli ho sempre detto che doveva prendere una decisione. Per me era un giocatore importante e non doveva accontentarsi. È un giocatore particolare, che ha doti ben precise. Gli ho detto che doveva prendersi delle responsabilità. Noi potevamo fare poco sul mercato, per lui scegliere la Lazio è stato incredibile. Questo è il nostro rapporto. Sono contento che si è preso le sue responsabilità, per il rispetto della sua carriera”.