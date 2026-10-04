Gattuso su Frattesi: "Scegliere la Lazio è stato incredibile. Ecco cosa gli ho detto"
Durante il panel "Non mollare mai" al Festival dello Sport di Trento, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato di Davide Frattesi, del suo arrivo alla Lazio e del loro rapporto già dai tempi della Nazionale. Di seguito le sue parole:
“Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. Quei giorni di raduno gli ho sempre detto che doveva prendere una decisione. Per me era un giocatore importante e non doveva accontentarsi. È un giocatore particolare, che ha doti ben precise. Gli ho detto che doveva prendersi delle responsabilità. Noi potevamo fare poco sul mercato, per lui scegliere la Lazio è stato incredibile. Questo è il nostro rapporto. Sono contento che si è preso le sue responsabilità, per il rispetto della sua carriera”.