WOMEN | Roma, Piemonte provoca: "Ora so che vuol dire vincere il derby"
04.10.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Roma Women ha vinto il derby. Netto 3-1 alla Lazio di Grassadonia, battuto ancora dalle giallorosse al Tre Fontane. Tra le avversarie c'erano le due grandi ex Piemonte e Oliviero, che l'anno scorso vestivano la maglia biancoceleste. La prima ha esultato sui social per il successo, alimentando la rivalità con un messaggio nella descrizione del suo ultimo post. Di seguito ciò che ha scritto: “Non sapevo cosa volesse dire vincere un derby, anzi IL DERBY. Insieme, passo dopo passo. Grazie ai tifosi siete davvero un qualcosa di INCREDIBILE. Daje ROMA!”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.