Lazio, senti Gattuso: "Scudetto? Non commettiamo questo errore..."
04.10.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Direttamente dal Festival dello Sport di Trento, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dopo essere stato protagonista sul palco. In particolare ha parlato dell'inizio di stagione con l'inizio e di possibili voci di scudetto, visto il primo posto in classifica (a pari merito con Inter e Roma) dopo cinque giornate. Di seguito le sue parole: "Scudetto? Non dobbiamo commettere questo errore. Dobbiamo essere bravi a preparare partita dopo partita, e quando arriverà qualche 'musata' dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con stesso entusiasmo e voglia. A fine anno poi vedremo dove arriveremo".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.