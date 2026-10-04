Lazio, ancora Gattuso: "Bene l'inizio, ora dobbiamo confermarci"

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Ancora Gattuso. Il tecnico della Lazio ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dopo essere stato sul palco del Festival dello Sport di Trento. Di seguito le sue parole.

"Un giorno in cui mi sono sentito invincibile? La finale di Champions League contro la Juventus a Manchester, era il sogno da bambino essendo stato sempre tifoso milanista. Ricordavo la finale contro la Steaua Bucarest, ero andato a fare la sfilata. Per me quella vittoria è stato un sogno, lì mi sono sentito invincibile. La Nazionale? Brucia. Però poi vai ad analizzare il percorso e quello che è stato fatto. Ho pochi rimpianti, anche se farà sempre male. È stata uan delusione pazzesca, ma di episodi ne ho avuti tanti a favore e questo mi è andato a sfavore. È una ferita che rimarrà".

"Con la Lazio siamo partiti bene, poi dobbiamo confermarci. Ci sono 33 partite ancora, sono tante. Per come lavoriamo e per come stiamo bene insieme, dobbiamo continuare su questa strada. Scudetto? Non dobbiamo commettere questo errore. Dobbiamo essere bravi a preparare partita dopo partita, e quando arriverà qualche 'musata' dobbiamo essere bravi a continuare a lavorare con stesso entusiasmo e voglia. A fine anno poi vedremo dove arriveremo".