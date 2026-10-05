Lazio, Tavares e Isaksen pronti a tornare: il post social del club - FOTO

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La Lazio sta per riaccogliere in gruppo i nazionali, dopo tre lunghissime settimane di pausa in cui ha visto partire 8 giocatori. Alcuni hanno fatto rientro anticipatamente a causa di infortuni, altri hanno portato a termine gli impegni con le rispettive selezioni come Tavares e Isaksen che sono stati anche avversari.

La società, tramite un post social, ha voluto condividere qualche scatto dei due biancocelesti che in occasione della sfida tra Danimarca e Portogallo si sono ritrovati a parlare sul campo. "Colori diversi. Stessa connessione" è il messaggio che accompagna il post.

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