Milan, tegola per Amorim in vista della ripresa: si ferma un difensore

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Tegola per il Milan, nelle ultime ore è arrivata la notizia dell'infortunio di Estupinan. L'ecuadoriano ieri non si è allenato col gruppo e ha saltato l'amichevole col Panama per un problema al ginocchio. Il ct ha comunicato in conferenza stampa che il rossonero ha rimediato una distorsione, ma al momento non emersi ulteriori dettagli sulla gravità delle sue condizioni.

Il terzino farà rientro a Milano dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti che chiariranno meglio l'entità del problema fisico e gli eventuali tempi di recupero. Una notizia che lascia in apprensione Amorim considerando anche gli altri indisponibili, tra cui Saelemaekers, in vista della ripresa del campionato.

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