Lazio, quattro su quattro per il Portogallo di Tavares: la gioia del terzino - FOTO
05.10.2026 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Ieri si sono conclusi gli impegni nazionali di Provstgaard, Isaksen e Tavares, le cui squadre sono state inserite nello stesso girone. Otre alla vittoria della Danimarca, è arrivata anche quella del Portogallo di Tavares, la quarta su quattro gare disputate, che quindi si piazza al primo posto in classifica a punteggio pieno.
Nella gara vinta contro la Norvegia ha trovato un minimo spazio anche Nuno, subentrato al 92' al posto di Joao Felix. Il terzino poi, questa mattina, ha postato sui social alcune immagini che ripercorrono queste tre settimane, tra cui una con il suo compagno alla Lazio Isaksen.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.