La Danimarca batte il Galles: Isaksen si prende il rigore, altri 90' per Provstgaard
04.10.2026 22:40 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Vittoria per la Danimarca nella quarta sfida di Nations League. A decidere il match contro il Galles, il gol siglato da Hojlund su calcio di rigore, concesso dall'arbitro dopo il fallo subito proprio da Isaksen. Grossolano errore in fase di impostazione della difesa del Galles, col calciatore della Lazio che recupera palla e poi viene steso dal portiere Ward. Tiro dagli undici metri di cui si occupa l'attaccante del Napoli. L'esterno biancoceleste non conclude la partita, ma viene sostituito all'82'. Altri 90' in campo, invece, per Provstgaard, ormai centrale nello schieramento danese.
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