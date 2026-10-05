Calciomercato Lazio | Occhi in Colombia: piace Parra dell'Atletico Nacional
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio si guarda intorno in vista della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili finiti nei radar biancocelesti c'è Néider Parra, difensore colombiano classe 2005 di proprietà dell’Atlético Nacional. Ha un contratto con il club fino al 2028, in questa stagione ha raccolto 15 presenze, impreziosite da 2 assist, numeri che gli hanno permesso di attirare l'attenzione di diversi club europei.
Il suo nome sarebbe infatti sul taccuino di Bournemouth e Brighton in Premier League, oltre che di Bologna, Nizza, Genk e PSV. Per assicurarsi il giovane centrale potrebbe essere sufficiente un investimento nell'ordine degli 800 mila euro.
Una cifra che potrebbe rendere Parra un'opportunità interessante per la Lazio, ma al momento non risultano passi concreti. Il club biancoceleste dovrà prima fare chiarezza sulle proprie possibilità di intervento sul mercato: soltanto successivamente sarà possibile definire strategie e obiettivi per le prossime sessioni.