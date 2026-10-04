Festa Portogallo, Norvegia KO: Tavares in campo nel recupero
04.10.2026 22:45 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Festeggia anche il Portogallo, che riesce a rivincere contro la Norvegia dopo il 2-1 dell'andata. Quarto successo in altrettante partite per la nazionale guidata da Jorge Jesus, che comanda il Gruppo 4 a punteggio pieno. Lusitani che hanno la meglio in rimonta: il vantaggio di Ajer dura appena due minuti, con Cancelo che rimette il match in equilibrio. Nella ripresa ci pensa il milanista Goncalo Ramos a regalare i tre punti ai suoi. Rimasto in dieci dopo l'espulsione di Conceicao, Jesus ha mandato in campo Nuno Tavares nel recupero al posto di Joao Felix - appena tre minuti per il biancoceleste.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.