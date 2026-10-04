Grecia-Germania finisce 0-0: solo panchina per Mandas
04.10.2026 22:24 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Termina 0-0 la sfida di Nations League tra Grecia e Germania. Nei 90' di gioco non arriva alcun gol: col punto di questa sera, la nazionale ellenica mantiene il primato nel proprio girone, a pari punti con l'Olanda di Taylor, vittoriosa per 2-1 in casa con la Serbia. Solo panchina per Mandas: le gerarchie del CT sono definite da tempo, e vedonoil portiere della Lazio dietro a Tzolakis, estremo difensore titolare della Grecia. La prossima sfida, in programma a novembre, deciderà chi tra Grecia e Olanda si prenderà la vetta del Gruppo 2.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.