Lazio, Noslin sorprende ancora: il colpo di testa è il suo nuovo marchio

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RASSEGNA STAMPA - Noslin ci sta prendendo gusto e non sembra avere intenzione di fermarsi. Due gol consecutivi in campionato, mai successo con la Lazio, poi un'altra rete nell'amichevole contro la Juve Stabia. Cambia il contesto, non il risultato e soprattutto non il modo: ancora di testa, per la terza volta consecutiva.

Contro la Juve Stabia Gattuso lo ha schierato da seconda punta alle spalle di Pinamonti. Noslin ha sfruttato il cross dalla destra di Farcomeni, trovando la porta con un'incornata. Un gol diverso da quello contro il Milan, arrivato dopo una serie di rimpalli sul pallone servito da Taylor, e da quello di Venezia, dove aveva anticipato Stankovic sul cross di Tavares. Tre modi diversi di usare la testa e altrettanti segnali a Gattuso.

La sua duttilità è un'altra arma: può giocare da centravanti, largo a destra, a sinistra o alle spalle della prima punta. Una caratteristica preziosa con Cancellieri non al meglio e Gudmundsson ai box.

È cambiata soprattutto la fiducia. Nella scorsa stagione Noslin aveva segnato cinque gol in campionato, sempre entrando dalla panchina, senza incidere nelle nove gare da titolare. Con Gattuso il copione si è ribaltato. La rete di Venezia è stata la tredicesima complessiva con la Lazio: ha segnato in undici partite e i biancocelesti non hanno mai perso, con nove vittorie e due pareggi.

Pinamonti prova a recuperare terreno, ma Noslin non ha intenzione di concedergli automaticamente il posto. Gattuso cercava un attaccante capace di offrirgli più soluzioni e lo ha trovato a Formello. Tijjani sta ripagando la fiducia, soprattutto a colpi di testa.