Lazio, Provstgaard si prende la Danimarca: è stato eletto migliore in campo

05.10.2026 09:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Provstgaard si prende la Danimarca: è stato eletto migliore in campo

La Danimarca batte il Galles con un successo di misura per 1-0 in Nations League e tra i protagonisti della serata c’è Oliver Provstgaard. Il difensore danese ha offerto una prestazione solida e attenta, contribuendo a proteggere il vantaggio dei suoi fino al triplice fischio.

Una prova convincente, soprattutto sul piano della personalità e della continuità, che non è passata inosservata. Al termine della gara, infatti, sono stati proprio i tifosi danesi a premiarlo come Player of the Match, riconoscendo il suo contributo alla vittoria della nazionale. Di seguito il post della Danimarca.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.