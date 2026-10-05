Lazio, passi avanti per il rinnovo di Floriani: i dettagli
05.10.2026 08:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Come raccolto dalla nostra redazione, proseguono i contatti tra la Lazio e l’entourage di Romano Floriani Mussolini per il rinnovo del contratto. Il difensore è attualmente legato al club biancoceleste fino al 2028 e, scrive il Corriere dello Sport, con uno stipendio da 130 mila euro ha l’ingaggio più basso della rosa.
La Lazio ha messo sul tavolo una proposta da circa 500 mila euro a stagione, con l’idea di legare Floriani al club con un contratto quinquennale. Resta ancora da definire la scadenza: si ragiona tra il 2029 e il 2030.
Le parti torneranno a confrontarsi nelle prossime settimane, con l’obiettivo iniziale di arrivare alla fumata bianca entro gennaio, senza però escludere un annuncio già prima.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.