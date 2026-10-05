Lazio, riecco il campionato: Gattuso aspetta i recuperi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a tornare al lavoro. Gattuso ha concesso domenica e lunedì di riposo, ma da domani alle 16 scatterà ufficialmente la preparazione alla sfida contro il Monza. Le due amichevoli disputate a Formello contro Arezzo e Juve Stabia hanno evidenziato qualche difficoltà di brillantezza, anche per una rosa ridotta dalle convocazioni in Nazionale. Ora, però, il campionato torna protagonista: spazio ai recuperi e ai primi ballottaggi di formazione.

Dele-Bashiru è già rientrato in gruppo da qualche giorno ed è il più vicino al ritorno in campo dopo lo stiramento rimediato all'esordio contro il Bologna. Nella stessa partita si era fermato anche Marusic, alle prese con una lesione più importante: il montenegrino dovrebbe riaggregarsi tra domani e mercoledì. Il suo campionato, finora, è durato appena 19 minuti e dovrà fornire garanzie fisiche per riprendersi il posto occupato da Floriani Mussolini, diventato titolare a destra dalla seconda giornata contro il Genoa.

Marusic può rappresentare una soluzione su entrambe le fasce, considerando anche le difficoltà di Pedraza, che rischia di perdere ulteriormente terreno nelle gerarchie di Gattuso. Tavares ha terminato ieri gli impegni con il Portogallo, mentre l'ultimo nazionale a scendere in campo sarà Sutalo, domani contro la Spagna. Le vere prove tattiche in vista del Monza partiranno tra giovedì e venerdì, quando Gattuso valuterà anche le condizioni dei giocatori rientrati dalle Nazionali: alcuni sono stati impiegati molto, altri hanno avuto un minutaggio ridotto.