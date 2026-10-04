Lazio | L'Olanda batte la Serbia senza Taylor: solo panchina per l'ex Ajax
04.10.2026 23:00 di Simone Locusta
L’Olanda batte la Serbia 2-1 grazie alle reti di Koopmeiners e Zirkzee. Ancora panchina, invece, per Kenneth Taylor: il centrocampista della Lazio non è entrato in campo neanche in quest'occasione. Per il ct Xavi non sembra essere un uomo chiave: nelle tre gare disputate durante questa pausa nazionali ha raccolto appena 23 minuti, tutti proprio contro la Serbia nella sfida del 27 settembre. Una buona notizia per Gennaro Gattuso, che potrà puntare su di lui già a partire dalla sfida contro il Monza.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.