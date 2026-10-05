Saná Fernandes può sbocciare alla Juve Stabia: la Lazio ha il controriscatto
05.10.2026 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Saná Fernandes ha colpito contro la sua ex squadra. Entrato all’intervallo nel match tra Lazio e Juve Stabia, il classe 2006 ha firmato il momentaneo 2-3 contro i biancocelesti, superando Lazzari e battendo Motta con freddezza. Prima di esultare, però, ha chiesto scusa ai suoi ex compagni.
Per il portoghese, arrivato in estate in prestito dalla Lazio, si tratta della terza presenza stagionale, con 57 minuti complessivi. Dopo l’esperienza al Nac Breda, Fernandes ha scelto la Juve Stabia per rilanciarsi. I biancocelesti, riporta il Corriere dello Sport, ne detengono ancora il cartellino e si sono riservati il controriscatto.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.