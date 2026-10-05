Lazio, l'offerta per due gare non decolla: la situazione in vista del Monza

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha provato a tendere la mano ai tifosi attraverso prezzi agevolati, ma per il momento la risposta non è stata quella sperata. Mancano pochi giorni alla conclusione della promozione valida per le prossime due gare casalinghe contro Monza e Parma e, finora, sarebbero soltanto poche centinaia i pack acquistati. Numeri che non lasciano intravedere il cambio di passo auspicato dalla società.

I gruppi organizzati non hanno intenzione di cambiare la linea seguita dall’inizio della stagione e continueranno a disertare le partite all’Olimpico per contestare il presidente Lotito. La frattura resta profonda: sostegno alla squadra soprattutto in trasferta, protesta nelle gare casalinghe.

Il rischio, riporta il Corriere dello Sport, è quindi che anche contro il Monza si registri soltanto un leggero aumento delle presenze. L’esordio stagionale all’Olimpico contro il Mantova, in Coppa Italia, aveva fatto registrare appena 5.528 spettatori, mentre contro il Genoa il dato era salito a 6.058. L’unica eccezione è stata Lazio-Milan, con 21.373 presenze, un numero però condizionato dalla massiccia partecipazione della tifoseria rossonera, arrivata nella Capitale da tutta Italia.

La Lazio ha scelto i prezzi agevolati per provare a riportare pubblico allo stadio, ma la risposta resta fredda: il problema continua a essere ben più profondo del costo di un biglietto.