Frosinone, Alvini: "Ecco cosa facevo per vedere gli allenamenti di Sarri"
05.10.2026 10:30 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca 2026
Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone e grande sorpresa di questo inizio di Serie A, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Tra i vari temi affrontati, ha parlato anche di altri tecnici toscani come Allegri, Sarri e Spalletti. Di seguito le sue parole.
"Max lo affrontai in amichevole oltre 20 anni fa: lui all'Aglianese, io al Quarrata. Altri tempi. Per vedere gli allenamenti di Maurizio a Empoli costringevo mio fratello a lavorare al posto mio. Luciano, invece, giocava nel Fucecchio: lo conosco da una vita".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.