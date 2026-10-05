Italia, i convocati di Mancini per la Turchia: Frattesi confermato, c'è Inacio
05.10.2026 09:45 di Simone Locusta
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Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell'Italia per la sfida di Nations League in programma questa sera al Dall'Ara contro la Turchia. Otto i giocatori: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora, Zoma e Kean (ha lasciato il ritiro per un problema fisico). Prima chiamata invece per Samuele Inacio. Di seguito la lista:
PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;
DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini;
CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella;
ATTACCANTI: P.Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S.Esposito, Vergara.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.