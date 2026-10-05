Lazio, Provstgaard esulta per la sua Danimarca: il post sui social - FOTO
05.10.2026 11:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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La sosta per le nazionali sta pian piano volgendo al termine e nella serata di ieri è scesa in campo la Danimarca di Isaksen e Provstgaard, che ha battuto il Galles per 1-0 grazie al rigore segnato da Hojlund. Con questa vittoria i danesi si piazzano al secondo posto del gruppo 4 con 6 punti, alle spalle del Portogallo a punteggio pieno. Degna di nota la prestazione di Provstgaard, premiato alla fine della gara come Player of the Match.
Proprio il difensore questa mattina ha postato sui social alcune immagini che lo ritraggono sul campo da gioco con la maglia della Danimarca per festeggiare l'ottima gara e la grande vittoria.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.