Serie A, Lazio - Monza: le voci che racconteranno il match su Dazn

La sosta sta per terminare, nel weekend tornerà finalmente il campionato con la sesta giornata che vedrà la Lazio impegnata all'Olimpico contro il Monza. Gattuso spera di riprendere da dove si era interrotto, i biancocelesti hanno iniziato la stagione sorprendendo e l'obiettivo è proseguire sulla scia di risultati ottenuti finora dando seguito anche al percorso di crescita.

La partita con i brianzoli è in programma domenica 11 ottobre, alle 15:00 il calcio d'inizio, e sarà raccontata su Dazn dalle voci di Riccardo Mancini per la cronanca e Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.

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