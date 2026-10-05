Lazio, Mattei: "Giusto l'invito di Gattuso a Lotito, ma credo che..."
"Lotito in 22 anni raramente ha sbagliato l’allenatore ed anche stavolta lo ha centrato". Ha esordito così Stefano Mattei, parlando ai microfoni di Radiosei all'indomani dell'intervento di Gattuso al Festival dello Sport di Trento. Proseguendo la sua analisi, l'opinionista ha aggiunto: "I problemi sono altri: non dare ai tecnici ciò che chiedono sul mercato e dare responsabilità a loro quando le cose non vanno bene. Le scelte le azzecca, poi non ha il coraggio di portarle avanti perché costa".
"Non credo che Lotito cambierà il suo modo di vivere, nonostante l’invito più che giusto di Gattuso a parlare allo spogliatoio e non in giro o attraverso le telefonate. Onestà ed umiltà, questo traspare dalle parole di Gattuso”.
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