Lazio, Giordano: "Su Frattesi concordo con Gattuso". Poi sui giovani...

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Ultimo appuntamento, per il momento, per la Nazionale di Mancini. Gli azzurri affronteranno la Turchia al Dall'Ara questa sera e a tal proposito, Giordano - intervenuto ai microfoni di Radiosei - ha detto la sua sul momento che sta vivendo l'Italia: "Rispetto a come eravamo partiti col Belgio, ora stiamo benissimo. Con la Francia hai resistito bene, adesso hai la possibilità di arrivare al secondo posto, cosa inaspettata all’esordio. Ci sono dei giocatori da sfruttare perché stanno bene. Non credo che Mancini faccia sconti, giocherà chi sta meglio. Contro al Francia è andato bene tutto, bravo Donnarumma; l’hai recuperata con grande volontà, hai fatto la partita che dovevi fare. Ho visto Frattesi bene fisicamente e di testa. Rispetto alle grandi, siamo indietro in zona offensiva".

Poi, l'ex bianoceleste si è spostato sulla Lazio e sulle parole di Gattuso intervenuto al Festival di Trento: "Giovani? Alla Lazio bravo anche l’allenatore a scegliere Floriani, che magari è rimasto per ‘caso’ ma poi lo ha fatto giocare. Il discorso parte dal basso, sui giovani ci devi lavorare, devi avere pazienza. Devi lavorare per far crescere i giocatori, non per vincere".

"Gattuso su Frattesi? La penso come lui, per la carriera di Frattesi è stato un passaggio importante, si è preso le sue responsabilità, era un peccato ‘sprecare’ le sue qualità. Io questo passo lo avrei fatto un anno prima, buon per noi che non abbia accettato altre destinazioni. In un centrocampo a tre è il giocatore ideale, è fantastico”.

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