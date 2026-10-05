Danimarca, Isaksen racconta: "Ho chiesto di restare in campo fino alla fine"

La Danimarca ha battuto il Galles. Decisivo il gol di Hojlund su rigore, procurato da Isaksen. Proprio l'esterno della Lazio ha parlato della vittoria in zona mista: il ct Riemer stava per sostituirlo proprio poco prima del vantaggio, salvo poi tenerlo in campo. Di seguito le sue parole.

"Non uscire dal campo è stata una fortuna. Ho detto al ct che avevo ancora un po' di energie e che avrebbe dovuto lasciarmi correre fino allo sfinimento. Per me era meglio bruciare quell'ultima riserva di energia che mi era rimasta. Credo che lui la pensasse allo stesso modo. Mi ha chiesto se non fosse meglio aspettare ancora un po', ho risposto che andava bene e ho fatto un ultimo sforzo. Poi, per fortuna, mi sono procurato il rigore".