Ex Lazio | Casale ha rinnovato con il Bologna: tutti i dettagli
05.10.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Novità in casa Bologna. È arrivato il rinnovo di contratto per Nicolò Casale, che ha firmato un nuovo accordo fino al 2029. A riportarlo è il Quotidiano Sportivo, edizione Bologna, che ha riferito la mossa della società rossoblù. L'ingaggio dell'ex Lazio, infatti, che ammonta a 1,85 milioni di euro lordi, ora sarà 'spalmato' anche per un'altra stagione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.