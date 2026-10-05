Conte: "Il Napoli mi richiedeva molta energia. Ora il mio futuro..."

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Antonio Conte è stato intervistato da The Athletic, parlando del suo futuro e dell'ultima esperienza vissuta in Italia sulla panchina del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lo scudetto dell'anno scorso? L'Inter ha meritato di vincere. Una grande squadra che veniva da una finale di Champions League e che si era anche rinforzata. Per me è stata un'esperienza meravigliosa che però richiedeva molta energia e non era semplice. Ora tengo d'occhio la situazione, nei periodi di calma la cosa bella è sedersi e guardare le partite, studiare nuovi approcci e adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee".

"Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove sai bene che non vai per partecipare".