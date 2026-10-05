Boniek dice la sua: "Applausi alla Lazio! Ma per lo scudetto..."
05.10.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante Zbigniew Boniek ha parlato dell'inizio di campionato in Serie A e della corsa scudetto. In particolare si è soffermato sulle squadre attualmente prime in classifica, ovvero Lazio, Inter e Roma a pari punti. Di seguito le sue parole: “Scudetto? Se uno mi chiede chi è favorito, per me in pole position c’è una squadra sola: l’Inter. Poi ci sono altre due o tre squadre dietro. Il Napoli per adesso non ha fatto vedere grandi cose. Bisogna fare anche gli applausi alla Lazio, ma non credo che possa pensare allo Scudetto. Oggi come oggi l’Inter è nettamente favorita.”
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.